Legambiente, 85% città inquinate, 5 con i valori peggiori

ROMA, 30 SET - Più di otto città su dieci pagano pegno sullo smog; l'85% è infatti sotto la sufficienza per la qualità dell'aria: i "fanalini di coda" sono "Torino, Roma, Palermo, Milano e Como", che prendono un voto pari a zero. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di Legambiente 'Mal'aria' che analizza l'inquinamento lungo un periodo di cinque anni (dal 2014 al 2018) tenendo in considerazione i valori dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il rapporto - presentato alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure antismog in diverse aree del Paese sulla base dell'accordo per le zone del bacino padano - con questa edizione speciale vengono assegnate le pagelle sull'inquinamento dell'aria a 97 città italiane, grazie a un confronto delle concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2). Legambiente, in un focus sulle auto contenuto nel rapporto, poi sottolinea che il mancato rispetto delle normative anti-inquinamento da una parte dei veicoli diesel ha portato alla stima di 568 decessi in più per la sola città di Milano, a causa dell'esposizione 'fuorilegge'" a NO2 "per un solo anno". (ANSA).