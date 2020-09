Musica: Taylor Swift supera Whitney Houston ai primi posti

NEW YORK, 29 SET - Taylor Swift ha un nuovo record, il suo ultimo album 'Folklore' è al top della classifica Billboard 200 per la settima settimana mentre a livello di carriera ha totalizzato 47 settimane al numero uno. La popstar ha quindi battuto il precedente primato per un'artista donna detenuto da Whitney Houston, con 46 settimane. La Houston è stata al primo posto con 'Whitney Houston', album del debutto nel 1986 poi con 'Whitney', 'The Bodyguard' anche colonna sonora dell'omonimo film e 'I Look to You'. Il terzo posto è occupato invece da Adele. La classifica Billboard 200 giudica gli album più popolari in base alle vendite negli Stati Uniti. (ANSA)