Def: Conte riunisce capi delegazione maggioranza

ROMA, 29 SET - E' iniziata intorno alle 9.30 a Palazzo Chigi la riunione del premier Giuseppe Conte con il ministro Roberto Gualtieri e i capi delegazione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def, in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe svolgersi nella serata di domani. La riunione, sospesa in modo da permettere a Conte di incontrare la presidente svizzera Sommaruga, riprenderà stasera alle 20. "Spero che la Nadef - dice il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, lasciando Palazzo Chigi - si faccia questa settimana, perché ci sono delle scadenze di finanza pubblica che vanno rispettate ed è bene non fare le cose di fretta". (ANSA).