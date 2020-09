Cav a esponenti Fi, andate a manifestazione Lega Catania

ROMA, 28 SET - L'input è partito direttamente da Silvio Berlusconi che, a quanto si apprende, ha chiamato diversi parlamentari di Forza Italia per chiedere loro di essere presenti sabato a Catania alla manifestazione "gli italiani scelgono la libertà" promossa da Lega a sostegno di Matteo Salvini che nelle stesse ore sarà in tribunale per l'udienza sul caso Gregoretti. "Dovete andare", così si è rivolto l'ex premier agli azzurri. La manifestazione della Lega chiude la tre giorni di dibattito organizzata dal partito nella città siciliana. (ANSA).