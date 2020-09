Coronavirus: stretta in Gb, in vigore le super multe

LONDRA, 28 SET - Sono da stamani in vigore in tutta l'Inghilterra - dopo le nuove linee guida pubblicate ieri per decreto dal governo di Boris Johnson sul coronavirus - le super multe fino a 10.000 sterline annunciate nei giorni scorsi contro la violazione dell'isolamento precauzionale obbligatorio in caso di contagio o contatti con persone infette individuati dalle autorità sanitarie con il sistema di test and tracing. La stretta rientra in un più ampio giro di vite sui contatti sociali e sul ritorno alla raccomandazione del lavoro da casa deciso dal premier Tory di fronte al nuovo incremento delle ultime settimane dei casi di Covid-19 in Europa e nel Regno. "Non permetteremo a chi trasgredisce di mettere a rischio i progressi fatti grazie alla maggioranza (della popolazione) che rispetta le regole", ha avvertito la ministra dell'Interno, Priti Patel, confermando il rafforzamento dei controlli di polizia. Mentre il titolare della Sanità, Matt Hancock, ha ribadito che il governo si riserva ulteriori misure, se necessarie. Fra le ipotesi concretamente in discussione, stando al Times, c'è pure quella di "un lockdown dei contatti sociali" (pub e ristornati inclusi) di due settimane esteso a gran parte dell'Inghilterra, e forse anche a Londra, per frenare la spirale dei nuovi focolai senza arrivare al blocco delle generalità delle attività economiche né rimettere in discussione la recente riapertura di scuole e università, a differenza di quanto imposto in primavera durante la fase acuta della pandemia. Johnson deve tuttavia affrontare venti di ribellioni di una cinquantina di deputati 'libertari' della maggioranza Tory, che vorrebbero sottoporre a scrutini stringenti del Parlamento le restrizioni future attraverso un emendamento bipartisan alla legislazione semestrale sull'emergenza sanitaria il cui rinnovo è in discussione da oggi alla Camera dei Comuni. (ANSA).