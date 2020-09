Bielorussia: ong, nelle proteste di ieri almeno 340 arresti

MOSCA, 28 SET - In Bielorussia nel corso delle proteste di ieri le forze di sicurezza hanno arrestato almeno 340 persone. Lo riferisce il centro per i diritti umani Viasna. La maggior parte dei fermati si trova a Minsk. Ma gli arresti sono scattati anche a Mogilev, Grodno, Vitebsk, Brest, Soligorsk, Molodechno, Zhodino, Orsha e a Baranovichi. Domenica 27 settembre ha avuto luogo "l'inaugurazione del popolo", in risposta alla cerimonia di insediamento avvenuta in gran segreto di Alexander Lukashenko. Migliaia di persone sono scese in piazza con i ritratti della rivale di Lukashenko alle elezioni, Svetlana Tikhanovskaya. Lo riporta l'emittente indipendente Dohzd. (ANSA).