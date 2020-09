Fiorella Mannoia, a novembre nuovo album di inediti

ROMA, 28 SET - È "Padroni di niente" il titolo del prossimo album di inediti di Fiorella Mannoia, in uscita a novembre e anticipato in radio dal singolo "Chissà da dove arriva una canzone". Un nuovo progetto musicale che Fiorella presenterà dal vivo al pubblico nel mese di maggio con "Padroni di niente tour", con 11 tappe nei principali teatri italiani. Queste le prime date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 12 maggio Bologna - Europauditorium; 13 maggio Torino - Teatro Colosseo; 15 maggio Mantova - Grana Padano Theatre; 18 maggio Ancona - Teatro delle Muse; 20 maggio Bari - Teatro Team; 22 maggio Napoli - Teatro Augusteo; 23 maggio Roma - Auditorium Parco della Musica; 26 maggio Bergamo - Teatro Creberg, 28 maggio Bassano del Grappa (Vi) - Pala Bassano 2; 29 maggio Brescia - Teatro Dis_Play; 31 maggio Milano - Teatro degli Arcimboldi. Attualmente in radio e sulle piattaforme digitali "Chissà da dove arriva una canzone" che è stato scritto per Fiorella da Ultimo. (ANSA).