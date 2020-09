Coronavirus: Florida toglie restrizioni a bar e ristoranti

ROMA, 26 SET - Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha eliminato tutte le restrizioni anti-coronavirus alle imprese del suo stato, inclusi i ristoranti, bar e gli altri locali pubblici, che potranno accogliere pubblico al 100% della loro capacità. Lo rilevano vari media, fra cui Cbs.Desantis ha inoltre proibito ai comuni e alle contee di multare chi non indossa la mascherina o non osserva il distanziamento sociale, randendo di fatto queste regole non più obbligatorie. Si tratta, spiega Cbs, della preannunciata "fase tre" della riapertura, in uno stato che, stando ai dati della Johns Hopkins University, ha 695.000 casi di Covid-19 e un tasso di positività rispetto ai test eseguiti del 13,38%. (ANSA).