Scuola: Cisl, per sostegno 21 mila posti, solo 1.657 assunti

ROMA, 26 SET - "Oggi in piazza con le famiglie; sarà una parte importante di un percorso che intendiamo proseguire per condividere le nostre preoccupazioni e promuovere azioni con le tante associazioni e reti che oggi non ci sono ma che sappiamo hanno mostrato molto interesse per la scuola e i suoi tanti problemi. Oggi dedicherei questa giornata alle famiglie dei disabili che speravano di ritrovare un barlume di normalità con la riapertura delle scuole. Purtroppo non è così!" Lo dice la segretaria della Cisl scuola Maddalena Gissi che fornisce questi numeri: sono 259.757 i disabili che frequentano le nostre scuole e per loro ci sono quasi 200.000 insegnanti,il 52% sono precari. "In questi giorni , tra ritardi e Graduatorie provinciali sbagliate, i più fragili soffrono ancora di più. In un anno Covid , l'ideologia ha vinto sul buon senso e sulla sensibilità. Si pensa a forme selettive di reclutamento per apparire come i detentori della qualità ma nel frattempo si trascurano i problemi reali di chi vive una condizione di sofferenza che non può essere acuita dalla indifferenza politica", prosegue Gissi secondo la quale su 21.000 posti vacanti, è stata possibile l'assunzione di sole 1.657 unità, il tutto per mancanza di candidati . "E questa storia continuerà nei prossimi anni nell'ignavia di tanti che non guardano alla scuole come luogo di cittadinanza ma come centro di costo. Lo diciamo da tempo: il reclutamento e la partita degli organici deve avere interlocutori interessati al futuro e più impegnati sul fronte delle riforme sostenibili e vicine si problemi di famiglie e studenti", conclude. (ANSA).