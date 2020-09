Sinfonie di rinascita, l'Italia riparte da Muti a Piovani

ROMA, 25 SET - Dai cori sui balconi e dai concerti 'da casa' di grandi ensemble, alla ripartenza di orchestre, opere, teatri lirici, per ritrovare quella che la violoncellista Ludovica Rana, tornata in scena con la sorella Beatrice al Lerici Music Festival, descrive come "la necessità della musica". E' il percorso che traccia "Sinfonie di rinascita" di Roberto Giannarelli, viaggio nell'Italia che riparte con la musica dal vivo, da Riccardo Muti al Ravenna Festival, a Antonio Pappano con l'Orchestra di Santa Cecilia a Roma, dal Rigoletto messo in scena al Circo Massimo da Damiano Michieletto a Nicola Piovani nel teatro Greco di Siracusa. Il film non fiction, presentato in anteprima al Prix Italia, debutterà il 1 ottobre in prima visione su Rai5 alle 21.15. Questo documentario è una "bellissima testimonianza, molto toccante, che resterà e sono orgoglioso sia un prodotto interno realizzato con mezzi Rai - spiega Piero Corsini, Responsabile di Rai5 -. Noi continuiamo su questa strada, che è quella della televisione da conservare. Questo resterà come documento di cosa sia stato rinascere dopo questa violenza della chiusura dei mesi per il lockdown. Fa impressione sapere che siamo ancora sospesi, ma il nostro auspicio è che sia un vero augurio per ripartire". L'impegno di Rai5 per raccontare la musica e il teatro che tornano in scena proseguirà con "dirette o registrate di quelle che saranno le vere e proprie riaperture, a cominciare dal concerto d'apertura dell'Orchestra sinfonica della Rai, poi l'Opera di Roma, il Maggio musicale Fiorentino, la Scala il 7 dicembre" sottolinea Corsini. "Sinfonie di rinascita" è un percorso tra prove, soluzioni originali per la messa in scena e il pubblico, riflessioni di artisti e direttori artistici che hanno avuto il coraggio di ripartire 'in presenza' e soprattutto momenti di grande spettacolo. "Una situazione come questa con la pandemia - dice Michieletto - deve portarci a trovare uno sguardo più originale e creativo". (ANSA).