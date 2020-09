Turismo: Cdp, investimenti fino a 2mld per rilancio

ROMA, 25 SET - Nasce il Fondo nazionale del turismo, un'iniziativa di Cassa depositi e prestiti. Lo annuncia la stessa Cdp. Si punta, viene spiegato, alla "valorizzazione degli asset immobiliari, con particolare riferimento agli alberghi storici e iconici su tutto il territorio nazionale". Saranno mobilitati "fino a 2 miliardi di euro" in 3-5 anni, "a valere sulle risorse di Cdp, per un totale di 750 milioni di euro, e su ulteriori fondi di investitori terzi. Il ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo contribuirà, attraverso un fondo istituito con il decreto Rilancio, fino a 150 milioni di euro". (ANSA).