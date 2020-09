Norvegia: re Harald ricoverato in ospedale

OSLO, 25 SET - Il re norvegese Harald V, 83 anni, è ricoverato in ospedale, Lo ha reso noto il palazzo senza rivelare dettagli sulle sue condizioni. Harald, sul trono da 29 anni, è ora in congedo per malattia e il principe ereditario Haakon assumerà temporaneamente le sue funzioni. Appassionato velista che ha preso parte a numerose regate tra cui le Olimpiadi del 1964 a Tokyo, Harald è visto dai norvegesi come una figura unificante. Ha insistito sul fatto che non abdicherà nonostante il peggioramento della sua salute che lo ha visto passare una settimana in ospedale a gennaio dopo un attacco di vertigini. All'inizio degli anni 2000, si era sottoposto a un intervento chirurgico per un cancro alla vescica e in seguito per riparare una valvola cardiaca. (ANSA).