Foa, Sanremo si farà, spero sia l'evento della ripartenza

ROMA, 25 SET - "Come hanno ribadito l'amministratore delegato e il direttore di Rai1 noi non immaginiamo neanche che Sanremo non possa esserci". Lo dice il presidente della Rai Marcello Foa a margine del panel al Prix Italia 'L'aumento dell'audience e in particolare di un pubblico giovane: come trattenerli'. "Sono convinto che Sanremo si farà e che sarà un momento di gioia e di crescita. E' stato l'ultimo grande evento prima del lockdown. Voglio credere che ricorderemo Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello, a chiusura della brutta parentesi del Covid, come una splendida ripartenza". (ANSA).