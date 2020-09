Aspi: Bernini,accordo in alto mare, altro disastro governo

ROMA, 25 SET - "A due anni dalla tragedia del ponte Morandi e a distanza di due mesi dal giorno in cui il governo annunciò che tutto era stato risolto, vantando il solito "successo senza precedenti", l'accordo con Autostrade è ancora in alto mare. Restano infatti due ostacoli insormontabili: la questione della manleva sulla rete e la ripartizione dei debiti di Aspi, con Cassa Depositi e Prestiti pronta al disimpegno. Un altro fallimento che si aggiunge alle vicende ex Ilva e Alitalia, e alle centinaia di crisi industriali irrisolte. Si dice che le regionali hanno rafforzato Conte, ma - di rinvio in rinvio - i problemi continuano a marcire". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).