Altri due ricoverati per Covid in più in Umbria

PERUGIA, 25 SET - Altri due ricoverati in più per il Covid negli ospedali umbri, passati da 33 a 35, tre dei quali (stabili) in terapia intensiva. Emerge dal bilancio settimanale diffuso dalla Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati altri 23 casi, 2.318 totali, e 13 guariti, mentre restano stabili a 85 i decessi. Gli attualmente positivi sono quindi saliti da 480 a 490. I tamponi analizzati nell'ultimo giorno sono stati 1.861. (ANSA).