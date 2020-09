Autonomia:Stefani(Lega),non vediamo l'ora di vedere il testo

ROMA, 25 SET - "Pd e 5S stelle hanno trovato un accordo sull'Autonomia? Non vediamo l'ora di leggere il testo visto che nelle scorse settimane sono circolate voci sul finanziamento al meccanismo della compartecipazione al gettito erariale, ai fabbisogno standard, all'attribuzione delle competenze fino al pronunciamento del Parlamento: il governo quindi segue lo schema della Lega. È necessario che dopo mesi di silenzio assoluto si ricominci a parlare di Autonomia sperando che questa volta sia quella buona senza i tranelli del leader dei 5 Stelle, Conte e gli spot vuoti del Pd. Ribadiamo che la politica di un Paese evoluto e di una democrazia compiuta non può prescindere dall'autonomia e non può disattendere la volontà popolare espressa tramite due referendum e svariati voti in altrettanti consigli regionali". Così Erika Stefani, senatrice leghista già ministro per gli Affari Regional a capo del dipartimento Autonomia del partito. (ANSA).