Migranti: nave Alan Kurdi arrivata al porto di Olbia

OLBIA, 25 SET - La nave Alan Kurdi è arrivata al porto industriale di Olbia poco prima delle 10.30. I 125 migranti a bordo dell'imbarcazione dell'Ong tedesca Sea Eye sono ancora a bordo e si attende l'allestimento delle strutture necessarie per poterli fare sbarcare per eseguire i tamponi, lo screening sanitario e l'identificazione. A bordo risultano oltre 80 minori. La nave era partita ieri alle 18.30 dal porto di Arbatax, in Ogliastra. (ANSA).