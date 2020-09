Comunali: Napoli; Fico, no a fughe in avanti

NAPOLI, 25 SET - Sulle amministrative napoletane in programma il prossimo anno, il Presidente della Camera Roberto Fico auspica un percorso partecipato e senza fughe in avanti. "Io sono convinto - ha spiegato a margine di un convegno in corso nel capoluogo partenopeo - che più il percorso è partecipato in generale, senza fughe in avanti, sui contenuti, su quello che dobbiamo fare per una città che è così importante, così bella e così strategica per il Paese, prima riusciamo a fare qualcosa insieme sulle visioni, sui progetti e su quello che dovrà essere il futuro non da qui al prossimo anno, ma nei prossimi 15 anni della città e meglio sarà per tutti". "Però - ha aggiunto commentando l'annuncio di Luigi de Magistris di voler presentare il proprio candidato la settimana prossima - è legittimo anche il percorso che vuole fare Luigi de Magistris". (ANSA).