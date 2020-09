Un documentario in due parti per 80 anni John Lennon

NEW YORK, 24 SET - Il nove ottobre John Lennon avrebbe compiuto 80 anni e per celebrare la ricorrenza BBC Radio 2 manderà in onda un documentario in due parti con interviste realizzate dal figlio Sean Ono Lennon. Sean porta anche il cognome della madre Yoko Ono. In quella che sarà la sua prima trasmissione radiofonica sul padre (John Lennon At 80), Sean, tra le altre cose nato proprio il giorno del 35/o compleanno di Lennon, il nove ottobre ma del 1975, intervista il fratellastro Julian Lennon, l'ex dei Beatles Paul McCartney e Elton John (suo padrino) per parlare sia della vita privata che della leggendaria carriera del musicista ucciso l'8 dicembre del 1980 a New York. Quest'anno ricorre anche il 40/o anniversario della sua morte. E' anche la prima volta che Sean e Julian Lennon parlano pubblicamente assieme del padre. La trasmissione documentario in due parti della durata ognuna di un'ora, offre una prospettiva unica sulla vita di Lennon. (ANSA).