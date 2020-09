Domani neve anche al Brennero

BOLZANO, 24 SET - In Alto Adige l'autunno, appena iniziato, domani si farà subito sentire con un brusco abbassamento delle temperature e neve fino ai 1.500 metri, anche al Brennero. Dopo un lungo periodo di beltempo e temperature estive l'Alto Adige domani sarà interessato da un fronte di aria fredda. Le temperature caleranno di 5-10 gradi, accompagnati da vento da nord. "Chi domani sera oppure sabato si mette in viaggio verso l'Austria dovrebbe munirsi di attrezzatura invernale. Al Brennero e a passo Resia è infatti prevista neve bagnata", mette in guardia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. (ANSA).