Covid: morto Franco Oppi, fratello leader Udc in Sardegna

ROMA, 24 SET - È morto per Covid poco prima di mezzogiorno Franco Oppi, fratello 80enne di Giorgio, leader dell'Udc in Sardegna ed ex assessore regionale della Sanità. Era ricoverato da una decina di giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, unico presidio Covid del capoluogo, dopo essere risultato positivo al Coronaviru, che avrebbe contratto ai primi di settembre. Quando le sue condizioni di salute sono peggiorate si è reso necessario il ricovero al Santissima Trinità, ma il quadro clinico non ha avuto miglioramenti. Oggi il paziente è deceduto poco prima delle 12. (ANSA).