Docente è anche ad in impresa, sanzione 375.000 a Spa

VENEZIA, 24 SET - La guardia di Finanza di Vicenza ha applicato una sanzione amministrativa di oltre 375.000 euro alla Cr Spa di Arzignano, specializzata in tranciatura e stampaggi di lamiere, per ever conferito l'incarico di consigliere di amministrazione ed amministratore delegato ad un docente di un liceo berico, in violazione alla disciplina sul cumulo di incarichi e sull'incompatibilità nel pubblico impiego. In particolare, le 'fiamme gialle' hanno individuato il docente, 63 anni, insegnante di inglese al Liceo 'Da Vinci' di Arzignano, il quale ha percepito nell'attività amministrativa extra-istituzionale, tra il 2015 e il 2017, emolumenti per complessivi 188.000 euro oltre ai circa 100 mila euro dal Ministero dell'Istruzione. Le indagini hanno rivelato che la nomina del docente quale componente dell'organo di gestione dell'impresa era stata effettuata da quest'ultima in spregio della disciplina dedicata, prevista da specifica disposizione di legge: infatti, per tale tipologia di incarico vige l'incompatibilità assoluta. Al termine delle operazioni, pertanto, è stato contestato al rappresentante legale pro-tempore della società, in solido con la stessa impresa, il mancato rispetto della normativa di settore, comminando una sanzione amministrativa di oltre 375.000 euro (pari al doppio degli emolumenti corrisposti). (ANSA).