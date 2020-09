La Bce assegna alle banche Ue 174,5 miliardi con asta Tltro

MILANO, 24 SET - La Bce ha assegnato alle banche europee 174,5 miliardi di euro nella nuova asta di prestiti Tltro. La richiesta, che si colloca nella parte alta delle attese degli analisti, è arrivata da 388 banche. La domanda è inferiore a quella record da 1,3 trilioni della scorsa asta, segno che il sistema bancario si ritiene probabilmente ben equipaggiato sul fronte della liquidità. I prestiti Tltro, che consentono alle banche dell'Eurozona di prendere in prestito denaro dalla Bce a tassi negativi che possono scendere fino al -1%, sono uno degli strumenti messi in campo dalla Bce per sostenere l'economia europea nella sua battaglia per contrastare gli effetti del coronavirus. Le previsioni degli analisti oscillavano, riporta Bloomberg, tra i 10 miliardi di Barclays e i 200 miliardi di Natwest. (ANSA).