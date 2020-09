M5S: Buffagni, scelte e persone inadeguate,ora cambio

ROMA, 24 SET - "Oggi è il primo giorno di scuola materna di Gabriele...Mi spiace molto non essere lì a condividerlo... Mi domando spesso se ciò che sto facendo sia giusto, se le mie tante assenze di persona da papà siano giuste nei confronti della "cosa" più bella che il Signore mi ha donato". Cosi' su Fb il viceministro al Mise Stefano Buffagni "racconta" il primo giorno di scuola del figlio. E il post e' lo spunto per parlare, duramente, anche del M5S. "Io continuo la mia lotta, anche se spesso è sfiancante e demotivante: l'inadeguatezza di certe scelte, di talune persone, e dei toni nel Movimento 5 Stelle è alla base della situazione che stiamo affrontando.Spero finiremo di fare gli struzzi, capendo nei modi e nelle sedi giuste come cambiare, cacciando anche "i mercanti dal tempio"", attacca. (ANSA).