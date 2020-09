Editoria: Arthur Ochs Sulzberger lascia presidenza Nyt

NEW YORK, 23 SET - Arthur Ochs Sulzberger Jr lascia la presidenza del consiglio di amministrazione della New York Times Company. La sua uscita è in calendario il 31 dicembre 2020 e il suo posto sarà preso dal figlio A.G. Sulzberger. Sulzberger padre, 69 anni, è stato editore del Times dal 1992 al 2018, quando ha passato il timone al figlio. Assumerà il ruolo di presidente emerito. (ANSA).