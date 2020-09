Trump, stop a sigari e rum da Cuba

WASHINGTON, 23 SET - Gli Usa vieteranno l'importazione di sigari e rum, e proibiranno ai viaggiatori americani di soggiornare in strutture di proprietà del governo cubano: lo ha annunciato Donald Trump alla Casa Bianca in una cerimonia per ricordare l'invasione della baia dei Porci, il fallito tentativo di rovesciare il governo di Fidel Castro con la regia della Cia. La mossa del presidente ha un sapore elettorale, per conquistare l'elettorato ispanico in Florida, uno degli Stati in bilico. "Oggi, come parte della nostra continua lotta contro l'oppressione comunista, annuncio che il dipartimento del tesoro proibira' ai viaggiatori americani di soggiornare nelle proprieta' del governo cubano", ha detto. "Inoltre restringeremo ulteriormente l'importazione di alcolici e tabacco americano", ha aggiunto. (ANSA).