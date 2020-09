Coronavirus: Putin, a breve registriamo secondo vaccino

MOSCA, 23 SET - Un altro vaccino russo contro il coronavirus sarà registrato a breve. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ai membri del Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento. "Oggi il sistema sanitario è pronto a combattere efficacemente l'infezione da coronavirus e l'epidemia stagionale di malattie legate al freddo", ha detto Putin in un incontro con i senatori al Cremlino. Putin ha sottolineato che durante la pandemia tutti hanno sentito e compreso in modo particolare il valore di ogni vita umana, l'importanza del lavoro di un sistema sanitario efficace. Secondo Putin, negli ultimi mesi le sue capacità sono notevolmente aumentate. "Teniamo conto di tutti i possibili rischi e continueremo a lavorare in modo proattivo", ha dichiarato il presidente russo. (ANSA).