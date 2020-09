Procura Foggia chiede archiviazione per Emiliano

BARI, 23 SET - La Procura di Foggia ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accusato di corruzione. Il reato era contestato in concorso con Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio rispettivamente ex parlamentare e consigliere regionale pugliese dell'Udc, e dell'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggieri. La Procura "ha avanzato richiesta di archiviazione per l'ipotesi di reato che mi vedeva indagato con altre 3 persone, per insussistenza del fatto - ha commentato Emiliano - E ciò in conseguenza degli elementi correttamente e lealmente acquisiti dalla Procura su mia indicazione, a seguito di attività difensiva. Ho dedicato tutta la mia vita alla difesa della legalità, prima da magistrato, poi da sindaco e ora da presidente di Regione. Ricoprendo ruoli istituzionali è inevitabile essere sottoposti a verifica da parte della magistratura". "E proprio in quel lavoro della magistratura - ha aggiunto - sta la garanzia di tutti i valori in cui credo. Ecco perché invito tutti ad avere fiducia nella Giustizia". (ANSA).