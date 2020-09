Covid, in Usa test vaccino Jannsen su 60.000 volontari

ROMA, 23 SET - Parte negli Stati Uniti il test di fase 3 del candidato vaccino anti Covid-19 dell'azienda Janssen, della Johnson & Johnson, basato su una sola dose. Si prevede di arruolare 60.000 volontari presso 215 centri negli Usa. Lo annunciano oggi Anthony Fauci, direttore generale dell'Istituto americano per le malattie infettive (Niaid), che fa parte del National Institutes of Health (Nih), e l'ente americano per la ricerca e biomedica Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority). E' il quarto test di fase 3 in corso negli Usa dopo quelli delle aziende Moderna, AstraZeneca e Pfizer, grazie a una corsa mai vista finora nel rilascio delle autorizzazioni. "Un'impresa senza precedenti per la comunità scientifica, resa possibile da decenni di progressi nella tecnologia dei vaccini e da un approccio strategico coordinato in tutto il governo, l'industria e il mondo accademico": ha detto Fauci.Adesso, ha aggiunto, "quattro candidati vaccini Covid-19 sono giunti alla fase 3 dei test clinici negli Stati Uniti poco più di otto mesi dopo l'identificazione del virus SarsCoV2". (ANSA).