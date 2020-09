Renato Zero, festeggio i miei 70 anni con 3 dischi

ROMA, 23 SET - "Il mio compleanno si festeggia così: con la mia penna ancora calda di scrittura e con il microfono acceso. Poiché mai sazio di ricevere le mie attenzioni". Renato Zero, il 30 settembre, spegne le settanta candeline e lo fa a modo suo, con un'opera di inediti dal sapore monumentale, a solo un anno di distanza da Zero Il Folle. Il giorno del suo compleanno esce "Zerosettanta - Volume Tre", il primo dei tre dischi che il cantautore ha deciso di regalare e regalarsi per l'importante celebrazione, anticipato dal singolo L'Angelo Ferito. Gli altri due usciranno il 30 ottobre e il 30 novembre (prodotti da Renato Zero per Tattica). "Per non ingolfare la piazza e per dare respiro ai padiglioni uditivi del mio paziente pubblico - spiega, raccontando che la scelta di partire dal 3 è legata alla tradizione dei sorcini di chiamarlo sul palco con il 3, 2, 1... Zero! -. Quaranta brani, rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l'attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto". E allora spazio al rapporto con la fede, all'amore, alla natura e perfino al Covid-19. "Ho festeggiato pochi compleanni ma questo non me lo voglio perdere anche se la festa dovrà essere rimandata. Gli artisti vanno omaggiati", dice poi attacca le radio che "nel nome del target, non mi passano: che sia il pubblico a scegliere se Renato Zero ha fatto una cazzata". Nel primo capitolo, dodici canzoni con collaborazioni importanti: a cominciare dalla produzione e dagli arrangiamenti di Phil Palmer (collaboratore tra gli altri di Elton John, Frank Zappa, George Michael, Dire Straits), Alan Clark (collaboratore di star del calibro di Mark Knopfler, Eric Clapton, Tina Turner, Bob Dylan) per finire con l'apporto del Maestro Adriano Pennino, che inaugura la sua collaborazione con Renato Zero. Canale 5, inoltre, dedicherà, il 29 settembre, una prima serata evento con il concerto Zero Il Folle: le immagini dei due concerti sold out al Forum di Assago di Milano l'11 e il 12 gennaio del 2020 poco prima "della chiusura del mondo". L'uscita di Volume Tre sarà accompagnata da un cofanetto, che andrà poi a contenere tutti e tre i volumi. (ANSA).