Premiolino 2020 a Nello Scavo e altri sette

- MILANO, 23 SET - Sono stati diffusi oggi i nomi dei giornalisti vincitori della 60/ma edizione del 'Premiolino', il prestigioso riconoscimento riservato ai mass media. I vincitori dell'edizione 2020 sono in ordine alfabetico Guy Chiappaventi e Flavia Filippi (La7), Paolo Condò (Sky), Michele Masneri (Il Foglio), Simona Ravizza (Corriere della Sera), Nello Scavo (Avvenire) e Will Media. Il Premiolino BMW SpecialMente è stato assegnato allo chef Massimo Bottura. Tra i premiati anche Nello Scavo, in prima linea nel raccontare il dramma dei migranti nel Mediterraneo, autore di numerosi scoop riguardanti i respingimenti al largo delle coste europee e i rapporti tra i governi, e che vive attualmente sotto scorta a seguito delle minacce ricevute da parte di un trafficante libico.