Comunali: Venezia, Baretta si congratula con Brugnaro

VENEZIA, 22 SET - l candidato per il centrosinistra, Pierpaolo Baretta, si è complimentato con Luigi Brugnaro per la riconferma a sindaco di Venezia. Lo ha riferito lo staff di Brugnaro. L'esponente del centrodestra non ha ancora deciso di commentare l'esito delle elezioni comunali, preferendo attendere il risultato definitivo dello spoglio. (ANSA).