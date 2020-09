Artico, nel 2020 seconda estensione minima dei ghiacci

ROMA, 22 SET - I ghiacci dell'Artico hanno raggiunto nell'estate del 2020 la loro seconda estrensione minima, 3,74 milioni di chilometri quadrati, probabilmente il 15 settembre. Lo rende noto il National Snow and Ice Data Centre, l'istituto Usa di ricerca presso l'Università del Colorado, come riferisce Greenpeace in un comunicato. (ANSA).