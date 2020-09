'Prezzi poco trasparenti', multa a Federico Fashion style

ROMA, 22 SET - Multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons. IL noto parrucchiere vip Federico Lauro, ovvero 'Federico Fashion Style', dovrà pagare circa mille euro di sanzione amministrativa. Il Codacons aveva presentato nelle settimane scorse un esposto al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale in cui si chiedeva di svolgere accertamenti in merito ai prezzi praticati al pubblico presso i saloni del noto hair stylist. Nello specifico il Codacons - si legge in una nota- "chiedeva ai Vigili Urbani di attivarsi tempestivamente per adottare tutti gli atti necessari alla verifica dello stato dei luoghi in ogni esercizio commerciale facente capo al sig. Federico Lauri, e verificare se gli obblighi informativi e di trasparenza vengano rispettati; se, in caso di vari trattamenti, venga preventivamente composto un preventivo per rendere edotto il consumatore non solo sulle caratteristiche del prodotto ma anche sul costo complessivo del servizio". A seguito dell'esposto dell'associazione la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto un sopralluogo presso il salone di bellezza "Federico Fashion Style" all'interno della "Rinascente" in via del Tritone, accertando l'assenza di trasparenza nell'indicazione dei prezzi praticati al pubblico, e provvedendo ad elevare una sanzione amministrativa nei confronti del locale. (ANSA).