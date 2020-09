Governo: Orlando,serve salto qualità, non il toto-nomi

ROMA, 22 SET - "Ho sempre detto che si entra in una terza fase, quella della ricostruzione, e secondo me deve basarsi su un salto di qualità nella risposta dello Stato. Non possiamo perdere l'occasione del Recovery e serve più coordinamento tra i ministeri. Credo che ci sia bisogno di questo ma se viene derubricato ad un toto-poltrone è un'occasione persa". Così il vicesegratrio del Pd Andrea Orlando, ad Agorà, che sul rimpasto sostiene che la valutazione spetta al premier. Zingaretti nel governo? "È una valutazione - sostiene Orlando - che non è all'ordine del giorno, abbiamo sempre detto 'ragioniamo sulle cose, non sulle persone'. L'intenzione di Zingaretti non c'è". (ANSA).