Bce: Lagarde, ripresa incerta, disomogenea e incompleta

ROMA, 21 SET - Nell'Eurozona "la riprese economica resta molto incerta, disomogenea ed incompleta". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando all'Assemblea Parlamentare franco-tedesca, sottolineando che "tutto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalle misure di contenimento" adottate dai Paesi. La numero uno della Bce ha aggiunto che "l'economia ha ancora bisogno di quel sostegno se la ripresa deve continuare e rafforzarsi ulteriormente". Lagarde ha quindi spiegato che "l'incertezza del contesto attuale richiede una valutazione molto attenta delle informazioni in arrivo, compresi gli sviluppi dei tassi di cambio, in relazione alle conseguenze sulle prospettive d'inflazione nel medio termine" e in quest'ottica "il Consiglio Direttivo è pronto ad adeguare, come opportuno, tutti i suoi strumenti, per assicurare la convergenza dell'inflazione verso il suo obiettivo". "Se vengono intraprese le azioni giuste ora - ha detto poi Lagarde-, questa crisi può essere un'opportunità per noi per creare le condizioni per una crescita più inclusiva, più verde e più digitale. (ANSA).