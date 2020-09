Trump, ho battuto ogni record su giudici

NEW YORK, 21 SET - "Ho infranto ogni record" con la nomina dei giudici, tema che è la priorità del leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell. Lo ha detto Donald Trump al giornalista Bob Woodward in una delle 18 interviste rilasciate per il suo libro 'Rage' e ottenute dal Washington Post. "L'unico che ha fatto meglio di me sul fronte dei giudici è stato George Washington", aggiunge. Trump si appresta a nominare la prossima settimana il sostituito di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema.