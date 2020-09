Aggredisce due Cc, uno spara e lo uccide

ROMA, 20 SET - Intervenuti nella notte in un palazzo a Roma per la segnalazione di persone sospette, due cararabinieri hanno tentato di bloccare uno sconosciuto nel cortile, ma uno è stato colpito al costato con un cacciavite. Il collega ha quindi esploso 2 colpi con la pistola d'ordinanza per reazione verso l'aggressore, uccidendolo. E' accaduto nella notte in via Paolo Di Dono, nei pressi dell'Eur. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile erano intervenuti nello stabile adibito ad uffici perché era stata segnalata la presenza di persone sospette. Il militare ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso. È in corso l'identificazione della vittima. Era presente anche un complice che è riuscito a scappare. (ANSA).