Rossella Brescia, #Aperistorie in tv, sognando Callas a teatro

ROMA, 19 SET - "Il modello Puglia può essere pericolosissimo: friselle, panzerotti, focacce… e chi va più a cena?". Ride Rossella Brescia, ballerina, conduttrice, attrice, pugliese doc, a raccontare il rito dell'aperitivo, nuovo must degli italiani, da Nord a Sud, seppur con le dovute "varianti". Proprio all'appuntamento ormai immancabile è ispirata la sua nuova avventura in tv: #Aperistorie, programma settimanale di La7, in onda ogni domenica dal 20 settembre alle 12.50. Con lei, lo chef Roberto Valbuzzi e il bartender Bruno Vanzan a preparare prelibatezze in lounge bar esclusivi di Milano e Roma. E due ospiti a puntata per raccontarsi, in maniera leggera, curiosa e divertente. Prime ospiti, domenica 20 settembre, sono Chiara Maci, chef, blogger, scrittrice, "che ha saputo rivisitare le ricette della nonna aggiornandole ai nostri giorni". E poi Alessandra Grillo, wedding planner delle celebrità, che tra i suoi clienti annovera anche Fedez e Chiara Ferragni. In arrivo, poi, nel corso delle sei puntate anche Gaia Trussardi, Raimondo Todaro, Cristina Fogazzi, alias l'Estetista cinica, e Filippo Magnini. Ogni mattina all'alba anche tra le "voci" di Tutti pazzi per Rds, nella prossima stagione la Brescia sarà nel cast della nuova fiction Mediaset con Raoul Bova, Giustizia per tutti. "Con Luciano Cannito (il coreografo, suo compagno anche nella vita ndr) - dice - abbiamo in cantiere anche un progetto a metà tra danza e prosa su Maria Callas". (ANSA).