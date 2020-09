Di Maio, Mes crea tensioni, massimo sforzo su Recovery

NAPOLI, 18 SET - Il Mes? "Noi abbiamo ottenuto questi 209 miliardi, in parte a fondo perduto, lavoriamo a spendere bene quelli. Abbiamo vinto quel negoziato e ora diciamo all'Ue non ci bastano e ce ne andiamo a prendere altri, anche perché i soldi del Mes non sono regalati, sempre debito sono". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "L'obiettivo di spendere i 209 mld di euro richiede il massimo sforzo. Se noi alimentiamo il dibattito sul Mes non facciamo nient'altro che creare tensioni nella maggioranza", aggiunge. (ANSA).