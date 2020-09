Roland Garros, forfait della Osaka

LOS ANGELES (USA), 18 SET - La giapponese n.3 al mondo Naomi Osaka ha annunciato ieri sera il suo ritiro dal Roland Garros (dal 27 settembre all'11 ottobre) a causa di un persistente infortunio a una gamba. "Purtroppo non potrò giocare al Roland Garros quest'anno. Mi fa ancora male la gamba e non avrò tempo per prepararmi per la terra rossa", ha scritto la vincitrice dell'ultimo Us Open sul suo account Twitter.