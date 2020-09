Coronavirus: slitta al 1/10 apertura scuole a Ny

NEW YORK, 17 SET - Slitta ancora l'apertura delle scuole pubbliche a New York. Il sindaco Bill de Blasio ha annunciato che le lezioni in classe per le medie e i licei non inizieranno prima dell'1ottobre. Nelle scorse settimane si era deciso un rinvio di dieci giorni per il via libera delle classi, che avrebbero dovuto aprire i battenti il 21 settembre. (ANSA).