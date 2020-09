Bimbo positivo in materna ex zona rossa

CASALPUSTERLENGO (LODI), 17 SET - Un bimbo di 4 anni che frequenta la scuola materna parrocchiale di Casalpusterlengo (Lodi), uno dei Comuni della prima zona rossa in Italia, è risultato positivo al test del coronavirus e quindi tutta la classe di cui fa parte, composta da 26 bambini, è a casa oltre alla loro insegnante, in attesa dei tamponi. Ai genitori è stato specificato che in isolamento devono stare solo i bambini della classe 'Scoiattoli', quindi non i genitori stessi e nemmeno fratelli e sorelle. La stessa scuola dell'infanzia, la Ss. Bartolomeo e Martino, continuerà ad accogliere le altre sezioni. "Bisogna tenere la guardia alta", ha commentato il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio. (ANSA)