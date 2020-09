Efsa raccomanda limiti stringenti su Pfas

BRUXELLES, 17 SET - L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha raccomandato limiti stringenti per il gruppo delle principali sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) assimilabili attraverso acqua potabile e alimenti. Per la prima volta Efsa ha valutato il rischio per la salute della miscela dei quattro Pfas più comuni, fissando la nuova dose settimanale tollerabile a 4.4 ng/kg di peso corporeo alla settimana. L'effetto più critico esaminato dagli esperti è stata la diminuita risposta immunitaria alle vaccinazioni. (ANSA).