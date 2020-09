Steinmeier a Mattarella, era la volta buona per abbracciarsi

MILANO, 17 SET - "Sono molto contento di essere qua. Sono molti mesi che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci ma non si può". Così il Presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha salutato al suo arrivo a Milano, a Palazzo Reale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che lo ha accolto. I due indossavano le mascherine e si sono salutati mantenendo la distanza. "Siamo oltremodo felici di poter essere qua", ha aggiunto il presidente tedesco. (ANSA).