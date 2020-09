Scuola: 100mila firme per le paritarie,consegna al ministero

ROMA, 17 SET - Vengono consegnate oggi al ministero dell'Istruzione le 100mila firme raccolte a sostegno degli emendamenti sui patti educativi con le scuole paritarie e i costi standard, raccolte da Usmi e Cismi (per le scuole cattoliche); Non si tocca al famiglia con la rete #liberidieducare; Family Day e le cinquanta associazioni firmatarie delle due lettere ai parlamentari promosse da Pro Polis Persona. "Sigle protagoniste della 'maratona per la famiglia' - sottolinea una nota - che, quest'estate, ha portato al raddoppio dei fondi alle paritarie". "Con la raccolta firme si intente tutelare - si spiega nel comunicato - il diritto all'istruzione promuovendo i patti con le paritarie, che potrebbero dare una risposta concreta a quel 15% degli alunni che la scuola statale non riesce ad assorbire, e rivendendo le linee di finanziamento del sistema scolastico". Tra le richieste quella del costo standard: "le famiglie che già usufruiscono della scuola paritaria possono detrarsi tutte le spese mentre quelle che la scelgono per la prima volta avrebbero a disposizione un bonus di 6000 euro da spendere nelle paritarie. Questo consentirebbe un grande risparmio per le casse dello Stato e garantirebbe la libertà educativa e una virtuosa concorrenza". (ANSA).