Pd: Zingaretti,primo partito politico, è obiettivo possibile

ROMA, 17 SET - "In questo momento il Pd è molto più unito di quanto si racconti. Inoltre, nel 2018 abbiamo subito la più grande sconfitta della storia repubblicana ed eravamo al 18%. Oggi abbiamo un Pd che in qualsiasi angolo d'Italia presenta liste con candidati tutti competitivi ed è possibile che diventi il primo partito politico italiano, perché questo è un altro obiettivo che è a portata di mano". L'ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite a Rtl 102.5 Alla domanda se ha paura di doversi sempre difendere dal fuoco amico, Zingaretti ha risposto: "Francamente no, perché io faccio politica per ottenere risultati e già aver rimesso in campo il ruolo del Pd per me è una grande soddisfazione. Un anno fa l'Italia era governata dal governo più anti-europeista ed eravamo isolati. Oggi I'Italia guida l'innovazione europea". E ha concluso: "Il Pd ha contribuito a cambiare l'asse politico del Paese e ora con la stessa determinazione deve occuparsi meno dei chiacchiericci e giochetti politicistici e pretendere un grande rigore". (ANSA).