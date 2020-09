Regionali: Salvini,non userò voto per rivendicazioni a Conte

ROMA, 17 SET - "Il voto delle regionali sarà un voto dei toscani per i toscani, sarà un voto concreto e non ideologico o partitico" e "non avrà un esito sul governo. Non useremo quel voto o un'eventuale vittoria per chiedere qualcosa a Conte". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a 'Uno mattina', su Rai 1. (ANSA).