Droga: maxioperazione, sgominato cartello traffico

FIRENZE, 17 SET - Maxioperazione internazionale antidroga della polizia di Stato: sgominato, si spiega in una nota, "il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga in ambito continentale". L'operazione, denominata Los Blancos, ha portato a "decine di arresti, sequestri di tonnellate di cocaina e di milioni di euro". L'indagine è stata condotta nell' ambito di un "Joint Investigation Team costituito dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, dalla squadra mobile di Firenze, dalla Finec olandese e dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, con il coordinamento di Eurojust ed Europol, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione centrale della polizia criminale". (ANSA).