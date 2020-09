Recovery: Di Maio, imprese-lavoro-riforma fisco obiettivi

ROMA, 17 SET - "Nei prossimi mesi dobbiamo essere attenti a chi saranno gli attuatori dei progetti del Recovery, perché altrimenti i soldi non ce li danno. Gli obiettivi? Imprese, lavoro, riforma fiscale. Questi sono i soldi della ricostruzione, non li abbiamo più se non li spendiamo bene adesso". Lo dice ad Agorà, su Raitre, il ministro degli Esteri Luigi DI Maio. "Abbiamo obiettivi ambiziosi perché i danni sono stati ingenti", aggiunge. (ANSA).